La Spezia - Dal settembre 2015, per disposizione del Consiglio dei ministri, le spese obbligatorie per il funzionamento degli uffici giudiziari sono state trasferite dai comuni al Ministero della Giustizia. Tuttavia, il tribunale spezzino non ha provveduto tempestivamente alla volturizzazione dei contratti relativi alla fornitura di energia elettrica, così che le bollette ha continuato a trovarsele sotto il naso Palazzo civico. L'amministrazione comunale spezzina ha quindi provveduto ha interpellare il direttore del Palazzo di giustizia e, a seguito di colloqui e scambio di mail, si è stabilito che sarà cura dell'Amministrazione giudiziaria chiedere al Ministero della Giustizia lo stanziamento dei fondi necessari per pagare le fatture già emesse a carico del malcapitato Comune. Fatture il cui importo è di circa 260mila euro e che sono state emesse dalle società Gala, Hera, Enel e Iren. Palazzo civico salderà il conto con i quattro fornitori - si legge in una determina dirigenziale varata nei giorni scorsi dall'ente comunale - dopo aver incassato delle somme dovute dal Ministero di cui è inquilino lo spezzino Andrea Orlando. Insomma, il Comune paga, ma prima vuole comprensibilmente vedere i soldi, tanti quanti ne dovrà sborsare.

