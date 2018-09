La Spezia - Hanno preso avvio le operazioni di pulizia dei canali cittadini, necessarie in vista dell’arrivo della stagione autunnale e delle prime piogge.

Il progetto è realizzato dal Comune della Spezia nell’ambito dell’Accordo Quadro dei servizi di manutenzione delle aree verdi comunali, a cura della ditta R.T.I. (Raggruppamento Temporaneo d’Impresa) Santamaria Srl, capogruppo mandataria con sede a Monza, che si è aggiudicata il bando per l’intera gestione e manutenzione del verde pubblico.



Ad oggi la pulizia è stata effettuata nei canali Nuova Dorgia e Valdilocchi, ma in calendario ci sono interventi che si estenderanno a tutti i fossati e corsi d’acqua (oltre una cinquantina), da concludersi entro il 30 ottobre 2018. Al momento è in corso d’opera la pulizia del canale Pagliari.



“Abbiamo dato inizio a un sistema più efficiente di manutenzione e messa in sicurezza del territorio – dichiara l’assessore ai Lavori pubblici e alla Manutenzione, Luca Piaggi – programmando gli interventi utili ad evitare problematiche di carattere idraulico, soprattutto nelle zone fortemente abitate. I lavori vengono effettuati utilizzando mezzi meccanici, in grado di rendere più efficienti, efficaci e veloci le operazioni di pulizia, rimuovendo tutto quanto possa ostruire il regolare deflusso delle acque”.



I lavori a carico della ditta prevedono, in particolare: il taglio dell’erba all’interno degli alvei su alcuni tratti di canali; la raccolta di tutto il materiale di risulta e il conferimento nel sito apposito; la raccolta di tutti i rifiuti ed il conferimento degli stessi nel sito dedicato; gli interventi periodici di manutenzione e pulizia di alcune griglie poste a difesa dei tratti tombinati.



In caso di allerta meteo disposta dalla Regione Liguria, l’amministrazione si riserva di predisporre ulteriori interventi al fine di garantire, sia in fase preventiva sia durante l’allerta, le condizioni di sicurezza necessarie.

25/09/2018 13:10:51