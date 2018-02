La Spezia - "La probabilità di spolverate nevose costiere è attorno al 50%". E' quanto stimato da Arpal per la giornata di domani con riferimento anche allo Spezzino. "Cessata per oggi l'allerta neve su centro e ponente regionale, dalla mezzanotte di sabato scatta un nuovo avviso valido fino alle 13 di domenica. Tra poche ore quindi è attesa una rapida caduta dello zero termico al suolo già dalla mattinata sul centro e sul Levante della regione, nel pomeriggio sull'estremo Ponente con conseguente deciso aumento del disagio per freddo e possibili gelate su tutta la regione". In mattinata sono attese precipitazioni nevose che potrebbero sconfinare anche oltre Deiva Marina e verso la Cinque Terre.



"Le precipitazioni, per la giornata odierna, si sono esaurite ma la residua presenza di una massa di aria umida unita a quella decisamente più secca e fredda in arrivo tra la notte e la mattinata di domani potrebbero dar luogo, nella prima parte della giornata a precipitazioni nevose. Si prevedono quantitativi cumulati al più deboli su Savonese e Genovese con possibili sconfinamenti costieri fino allo Spezzino. Attenzione alle gelate che saranno diffuse anche perché la massa d’aria in arrivo da domani e che resterà sulla Liguria per almeno 72 ore è molto fredda e ai venti forti settentrionali che renderanno più acuta la sensazione di disagio".

Non finirà qui, perché da lunedì "al mattino ulteriore diminuzione delle temperature minime associate a venti di burrasca e rafficati che porteranno su tutta la regione condizioni di elevato disagio per freddo e gelate diffuse. Nel corso della giornata una parziale attenuazione dei venti fino a moderati o localmente forti e l'aumento diurno delle temperature attenueranno, anche se solo parzialmente, la morsa del freddo".

