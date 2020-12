Venerdì la Veglia di Avvento, ma tutti a casa per le dieci

La Spezia - Venerdì prossimo si terrà alla Spezia, nella cattedrale di Cristo Re, la Veglia di Avvento promossa dalla Pastorale giovanile, ma aperta a tutti, in vista del Natale. Il periodo che stiamo vivendo ha imposto modifiche allo schema tradizionale della Veglia. L’orario viene anticipato alle 19.30, per consentire a tutti i partecipanti il rientro a casa entro le 22. In cattedrale potranno entrare persone sino alla capienza consentita, e ovviamente con la mascherina. Inoltre, Tele Liguria Sud assicurerà la trasmissione dell’evento sia sul digitale terreste sia via streaming. Via streaming si collegherà anche il relatore, don Fabio Rosini, biblista, responsabile vocazioni per la diocesi di Roma e curatore di una rubrica fissa su Radio Vaticana. La Veglia, condotta da don Luca Palei, sarà introdotta dal vescovo diocesano Luigi Ernesto Palletti. Seguiranno la meditazione di don Rosini e le conclusioni del vescovo. Al termine, a tutti i presenti in cattedrale sarà consegnata una scatola contenente il cibo della cena in comune che, quest’anno, non potrà essere consumata insieme. Ognuno potrà farlo al ritorno a casa, come segno della prosecuzione importante di un’esperienza di comunione.

Redazione

06/12/2020 11:53:28