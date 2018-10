La Spezia - Grande partecipazione, ieri sera, nella cripta di Cristo Re, alla veglia di preghiera per don Andrea Cappelli, giovane parroco di Pugliola e La Serra, frazioni di Lerici. La chiesa era piena di giovani, famiglie, sacerdoti e religiose, che hanno pregato intensamente davanti al Santissimo Sacramento esposto sull’altare. "Questa sera abbiamo pregato per Don Andrea e insieme a lui - ha detto il vescovo Luigi Ernesto Palletti, nel pensiero conclusivo -, perché é a conoscenza della veglia e ha anche visto la locandina preparata dalla Pastorale Giovanile. La sua situazione é molto grave, per vari fattori, che si sono accumulati nel tempo. Lo affidiamo al Signore perché compia il bene, che noi non conosciamo. “Ho visto don Andrea due sere fa, era molto lucido e sereno. Ho incontrato i cappellani dell'ospedale e mi hanno detto della bellissima testimonianza che lui sta dando."

