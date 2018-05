La Spezia - Una ferita che si tenta di curare con il ricordo. Per questo motivo questa mattina in Largo Fiorillo è stata scoperta una targa in memoria di Gianni Iacoviello, 2° Capo Np della Guardia costiera, morto il 7 maggio 2013 a seguito del crollo della torre piloti di Genova dopo la collisione con la nave Jolly nero. In quella tragedia morirono nove persone e nel giorno in cui Iacoviello avrebbe compiuto 40 anni si è tenuta la cerimonia in suo ricordo. Oltre alle autorità, tra le quali il sindaco della Spezia Pierluigi Peracchini, era presente la famiglia.



"Essere qui è emozionante - ha esordito Nicola Carlone della direzione Marittima della Liguria e Capitaneria di porto di Genova -. Un giorno una mamma mi ha chiesto se ci dimenticheremo mai di questa terribile vicenda. Non non è possibile è una ferita troppo grande da curare, ma qui oggi lasciamo spazio al ricordo perché Gianni e gli altri ragazzi hanno dato la loro vita per il lavoro e la comunità. Non possiamo dimenticarlo e il gesto di oggi è la dimostrazione di tutto l'affetto che proviamo nei confronti della famiglia di Gianni". Presenti alla cerimonia le massime autorità politiche, civili e militari locali tra le quali la senatrice Stefania Pucciarelli ed i deputati Manuela Gagliardi e Lorenzo Viviani, il Prefetto della Spezia Antonio Garufi, il presidente della provincia Giorgio Cozzani, il Comandante Marittimo Nord ammiraglio di divisione Giorgio Lazio ed i rappresentanti delle Forze di Polizia attive sul territorio.



"Era un gigante buono - ha aggiunto il sindaco della Spezia Pierluigi Peracchini durante il suo intervento - ricordo come vissi quelle giornate perché mi trovavo a Genova. Vivevo nella speranza e nella partecipazione. Gianni resterà sempre nei nostri cuori. Saremo sempre vicini alla sua famiglia". La targa è stata scoperta e benedetta da Don Enrico Nuti, vicario del vescovo della diocesi della Spezia, Sarzana e Brugnato. Al termine della cerimonia l'ammiraglio Carlone ha consegnato ai familiari il “Distintivo d’onore di deceduto in servizio alla memoria”.

C.ALF

21/05/2018 12:21:05