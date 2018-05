La Spezia - Questa settimana dodici persone e due società coinvolte nell'inchiesta bis sulla costruzione della torre Piloti di Genova sono state rinviate a giudizio dal giudice per l'udienza preliminare Maria Terese Rubini. Una vicenda processuale che gravita attorno ai tragici fatti capitati il 7 maggio di cinque anni, che videro perdere la vita nove persone. Tra queste, lo spezzino Gianni Iacoviello, al quale il Comune dedicherà una targa collocata presso l’edificio ex sede della Circoscrizione doganale, in Largo Fiorillo. Nel crollo della torre piloti morì anche un altro spezzino, il 50enne Sergio Basso, di Vernazza, operatore radio dei rimorchiatori.



La cerimonia per la scopertura è in programma lunedì prossimo alle 11.00. Ci saranno il sindaco Pierluigi Peracchini, il direttore marittimo della Liguria ammiraglio ispettore Nicola Carlone, il comandante della Capitaneria spezzina Massimo Seno e la famiglia del 2° Capo Np Gianni Iacoviello. Che proprio lunedì prossimo, 21 maggio, avrebbe compiuto quarant'anni.



La targa, in marmo bianco di Carrara, realizzata a cura della famiglia, reciterà: "Secondo Capo NP/RF Gianni lacoviello. Caduto durante il servizio nel Crollo della Torre Piloti di Genova 7 maggio 2013".



REDAZIONE

19/05/2018 13:53:59