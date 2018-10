La Spezia - Ritorna la Magnalonga della Polisportiva Montisola, un percorso gastronomico che si dipana sulle alture della città, tra Montalbano, Sarbia e l'Antoniana, passando per Marinasco e Strà. Dopo il rinvio di alcune settimane, l'appuntamento è per domenica 7 ottobre a partire dalle 10 (con fine prevista per le 18) e prenotazione obbligatoria.

Sono previste dieci tappe con degustazione di primizie gastronomiche e birre locali e un percorso panoramico sul Golfo dei poeti.



Le tappe

Tappa 1: PLUS - FOCACCIA

Tappa 2: OLIVIUM + GLI ULIVI DI MONTALBANO - OLIVE & BRUSCHETTE

Tappa 3: APICOLTURA DUE CASTELLI - FORMAGGIO E MIELE

Tappa 4: MARGHERITA E LE SUE SORELLE - TROFIE AL PESTO

Tappa 5: PICCOLOBLÙ - ACCIUGA E BUFALA

Tappa 6: HOSTARIA SECONDINI - RAVIOLI

Tappa 7: OSTERIA ALL'INFERNO - MESCIUA

Tappa 8: AGR. CERROLUNGO - SORBETTO

Tappa 9: CICCIO E PINOLO - ARISTA ALLE ERBE

Tappa 10: DOLCI



Birra del Birrificio del golfo

Acqua e vino a tutte le tappe



I biglietti (20 euro - 10 euro per i bambini) sono acquistabili su www.do-in-italy.com o al ritrovo mattutino al Forte di Montalbano.



Le strutture che partecipano all'iniziativa

Residence Olivium

Agriturismo Cerrolungo

Piccoloblù

Azienda agricola Gli Ulivi di Montalbano

Ristorante Ciccio e Pinolo

Hostaria Secondini

Margherita e le sue sorelle

Apicoltura Due castelli

Plus

L'inferno

Birrificio del golfo



Per informazioni e prenotazioni: 349 5016625

03/10/2018 19:36:42