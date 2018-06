La Spezia - Sono spezzini e hanno meno di 25 anni. Il più "grande" ne ha 20, sono studenti del Cappellini Sauro della Spezia a indirizzo informatico e hanno inventato un nuovo social network, gratuito e che mette in evidenza le categorie di tutto ciò che piace di più agli utenti. La piattaforma si chiama "Pollmage" ed è disponibile sia da pc che su smartphone. CDS ha fatto una chiacchierata con loro.



Come nasce la vostra azienda? Siete un team tutto spezzino?



La nostra azienda è nata nel 2017 da Elia Valeriano dopo aver creato il prototipo del Social Network Pollmage.com. In seguito al prototipo il team si è allargato fino a contare 10 persone.

Pollmage si è ispirato al vecchio Facemash di Mark Zuckerberg che aveva sviluppato quando era studente ad Harvard. Ovviamente Pollmage è molto più ampio di Facemash e al suo interno sono disponibili molte più funzioni.

In più Pollmage è nato anche per raccogliere contenuti esclusivi del mondo e può essere usato come strumento di feedback utile per coloro che caricano dei contenuti sul Social ma soprattutto per i turisti, i quali possono capire quale è la cosa che piace di più alle persone di un determinato luogo per esempio quale è il ristorante migliore della città che desideriamo visitare, oppure il miglior piatto o il miglior museo Insomma Pollmage può essere usato per molti scopi. Il nostro team per la maggior parte è concentrato a Spezia tranne un programmatore di Venezia, e per la maggior parte siamo tutti studenti.



Quali sono le potenzialità di Pollmage? In cosa si differenzia dagli altri social network?



Pollmage a differenza degli altri social permette la suddivisione di quello che carichiamo in categorie. Le categorie sono infinite, alcune sono predefinite dall'applicazione mentre altre possono essere create dagli utenti stessi, i quali vogliono creare un loro album personale o un loro concorso fotografico-videografico. In più Pollmage potrà supportare anche il caricamento di musiche e di brani per la creazione di classifiche che contengono canzoni ad esempio. Potrà supportare il caricamento di testi per creare categorie contenenti citazioni famose oppure barzellette, solo per citare alcune delle sue potenzialità.

L'utente vota l'elemento che preferisce cliccando su di esso e in maniera casuale la piattaforma ripesca dinamicamente altri due elementi della categoria da proporre all'utente e per questo il "gioco" è infinito.

Gli elementi vengono proposti all'utente con una scelta dicotomica o binaria quindi due elementi alla volta e la probabilità di un elemento di essere pescato nella piattaforma è egualmente distribuita grazie alla statistica.

Quando l'utente clicca un elemento che può essere una foto, una canzone oppure un video viene effettuato un +1 al totale dei click dell'elemento in modo da ottenere un voto dell'elemento (come il mi piace su Facebook o su Instagram).

Grazie ai click e quindi ai voti, per ogni categoria Pollmage fornisce un'accurata classifica degli elementi caricati nella categoria in modo da far vedere agli utenti la posizione della loro foto o del loro video all'interno della categoria.

La classifica contiene tutti gli elementi caricati nella categoria ordinati in ordine decrescente in base al numero di click che hanno ottenuto.

Grazie a Pollmage a differenza degli altri Social, possiamo creare dei nostri sondaggi,concorsi pubblici e privati, album personali, caricare semplicemente foto su categorie pubbliche, scorrere e visualizzare migliaia di contenuti caricati sulla piattaforma, caricare i nostri contenuti, lasciare click sui contenuti.



Un utente se apprezza un contenuto, come può valorizzarlo? Quali categorie sono presenti?



Un utente se apprezza un contenuto lo può valorizzare cliccando sull'elemento stesso e il suo click verrà sommato al totale dei click dell'elemento cliccato. Le categorie presenti sulla piattaforma sono: la categoria della settimana, la categoria di La Spezia, la categoria di basket, la categoria luoghi mondiali e la categoria Italia. Le categorie vengono create dagli utenti mentre altre sono predefinite da Pollmage.





C.ALF

14/06/2018 20:02:07