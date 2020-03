Un filtro da verniciatore e la maschera da sub è ok per medici e infermieri

- Nel momento del bisogno gli spezzini, come comunemente riconosciuto al popolo italico, si mettono insieme e fanno rete. E quando le maglie della rete sono composte da persone dinamiche e concrete i risultati sono stupefacenti.Ne è un esempio l'attività messa in piedi nei giorni scorsi da parte dei giovani soci di Superfici, impegnati nella produzione con stampanti 3D dei connettori che permettono di trasformare le maschere full-face Easybreath di Decathlon in maschere per l'ossigeno da utilizzare per la respirazione meccanica dei pazienti affetti da Covid-19 nei reparti di Rianimazione (leggi qui ). Una soluzione ideata in Lombardia, dove la domanda di maschere per la respirazione artificiale è altissima, tanto da coinvolgere nella stampa dei supporti anche realtà lontane centinaia di chilometri.Dopo aver spedito i primi 15 kit alla Protezione civile di Brescia e dopo il primo articolo su CDS a Superfici sono arrivate molte richieste e molte proposte e tra l'altro ieri e ieri 2 kit completi sono stati consegnati al San Bartolomeo di Sarzana, uno al Sant'Andrea della Spezia e due alla Asl di Arezzo. E i feedback sono stati tutti positivi.Molti privati cittadini hanno deciso di donare le proprie maschere Easybreath, che si sommano a quelle recuperate da Leonardo D'Imporzano. La disponibilità sale così a 20 e altre potrebbero arrivare, anche in considerazione della donazione di 10mila maschere alle Regioni italiane da parte di Decathlon.Mentre le macchine stampavano e i contatti si moltiplicavano a Davide Telleschi, Paolo Nazzaro e Guido Zannoni è venuta una brillante idea: creare un adattatore che consenta di applicare un filtro alle maschere così da renderle utilizzabili al posto delle comuni mascherine da parte del personale medico e sanitario."Abbiamo appena completato la stampa del connettore - spiegano a CDS i tre giovani soci di Superfici - e l'idea sembra funzionare alla grande. Il filtro che abbiamo applicato è Fpp3, solitamente utilizzato per proteggersi quando si vernicia. Il consigliere regionale Francesco Battistini ha recuperato 40 confezioni di doppi filtri quindi potremmo realizzare almeno 80 maschere che potrebbero essere utilizzate al posto di occhiali e mascherine da medici, infermieri, Oss, militi delle Pubbliche assistenze e anche addetti delle pompe funebri, che vanno nelle case o nelle strutture a recuperare i cadaveri spesso senza le protezioni adeguate. Non appena sarà completata la fase delle verifiche renderemo pubblico il file".A rendere la rete ancora più ampia ed efficace è stato il rapporto che si è instaurato con Ettore Antonelli, che coordina l'impiego del denaro della raccolta fondi lanciata da Confindustria e dal Rotary club della Spezia e ancora attiva qui "Ci siamo resi disponibili per coprire qualunque eventuale acquisto possa servire per realizzare i kit e copriremo le spese vive che stanno sostenendo i ragazzi di Superfici. Abbiamo raccolta sino a oggi 70mila euro e abbiamo ancora risorse a disposizione per sostenere chi aiuta la nostra sanità o per intervenire direttamente a favore della Asl 5. Sto ricevendo moltissime telefonate - spiega Antonelli a CDS - da parte di imprenditori che cercano il modo di fare qualcosa di utile".A rendere ancora più interessanti le donazioni c'è il recupero del 30 per cento nella fiscalità stabilito nel decreto Cura Italia: per usufruirne è necessario versare le somme a Confindustria (in quanto associazione) e indicare come causale "Donazione per materiale sanitario".A oggi hanno aderito alla raccolta fondi, oltre alla stessa Confindustria e al Rotary club: Sanlorenzo, Fonderie Boccacci, Elsel, Ance, Edilizia Tirrena, Dott. Ing. Mario Cozzani, Sepor, Sat - Società acquedotti tirreni, Gruppo Laghezza, Cantiere Valdettaro, Alberto Bonfiglio, Sun times, Materiali edili Queirolo, Blue vision, Fiaip, Officine fonderie Patrone, Gestione trasporti intermodali e Cams - Circolo auto moto storiche.Nel frattempo con i fondi raccolti sono stati effettuati gli ordini di materiale sanitario. Si tratta nello specifico di tre ventilatori polmonari della bolognese Siare, due defibrillatori in arrivo la prossima settimana, duemila mascherine Ffp2 attese per lunedì, 200 tute in Tyvek, 80 pulsissometri e un secondo ordine di altre mille mascherine Ffp2.