Un approdo temporaneo al Porto Mirabello per le barche a noleggio

La Spezia - Grazie all'incontro richiesto da CNA all'Autorità di sistema portuale del Mar Ligure Orientale e il successivo sopralluogo in Passeggiata Morin, alla ricerca di un ulteriore spazio di approdo imbarco e sbarco alla Spezia, è stato individuato e concesso un approdo temporaneo per la stagione estiva 2020 nel tratto di pontile galleggiante antistante il Porto Mirabello.

La decisione è stata valutata data l'inadeguatezza delle due aree individuate lo scorso anno e, soprattutto, vista la particolarità della stagione attuale, che vedrà maggior complessità e la necessità spazio temporale ampio da dedicare nelle operazioni di approdo a fronte delle Misure anti COVID-19. Lo spazio dello sbarco e imbarco sarà consentito sia alle unità a noleggio che a quelle in locazione.

“Ringraziamo per questo importante risultato la presidente dell'Autorità di sistema portuale del Mar Ligure Orientale, Carla Roncallo, insieme a Luca Perfetti e Giorgio Sarti perché hanno dato una risposta davvero celere a questa richiesta, risolvendo una situazione di disagio che lo scorso anno ha fatto penare non poco gli operatori” commenta la referente sindacale Cna Nautica Giuliana Vatteroni.

Redazione

18/06/2020 11:01:45