La Spezia - La speranza di tutti è che la nuvola di Fantozzi che ha attanagliato il golfo in queste settimane sloggi il prima possibile, ma i modelli di Arpal non lasciano molto spazio all'immaginazione: sabato e domenica saranno due giornate piovose. Ed è più che probabile che da parte della Protezione civile saranno emessi messaggi di allerta che riguarderanno - sebbene in misura inferiore rispetto alle aree comprese nei grandi bacini fluviali, come quello del Magra - anche la città. Ma al momento è da escludere che si tratterà di allerta rosse o arancioni, e dunque da Palazzo Civico arriva la conferma: la Fiera di San Giuseppe si farà come previsto questo week end, da sabato 17 a lunedì 19 (giorno che dovrebbe concedere le condizioni meteo migliori).



L'ultima riunione del Coc, terminata pochi minuti fa, ha infatti fatto intendere che la situazione, sebbene non ideale, sarà comunque gestibile, come avvenuto cinque anni fa.

I parametri di sicurezza ci saranno, dunque.

Sembra difficile, invece, che ci potrà essere la piena soddisfazione delle aspettative di vendita per gli ambulanti, ma questo è un aspetto preso ampiamente in considerazione per ogni evento di questo tipo. E inoltre, da una indagine svolta dagli uffici comunali, è emerso che sarebbe stato impossibile pensare di posticipare la fiera al fine settimana successivo, o comunque procedere a una calendarizzazione nell'immediato futuro, visti i numerosi appuntamenti similari presenti nel periodo primaverile.

TH.D.L.

15/03/2018 16:15:43