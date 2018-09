La Spezia - Ammonta a 77.468,53 euro la cifra che uno spezzino chiede, fino all'ultimo centesimo, alla Banca d'Italia tramite un ricorso presentato al Giudice di Pace. L'uomo, rappresentato legalmente dall'avvocato Stefano Rossi, ritiene infatti di essere creditore della somma in quanto in possesso di circa 150 milioni di vecchie lire che la Banca d'Italia, secondo una sentenza della Corte Costituzionale, sarebbe tenuta a convertirgli. Le banconote “del vecchio conio” erano stata rinvenute lo scorso 27 febbraio dal 44enne – originario di Potenza - all'interno di un materasso che si trovava nell'abitazione dei nonni. L'uomo chiede inoltre anche “gli interessi maturati e maturandi sino al soddisfo della procedura monitoria per anticipazioni e competenze, oltre oneri”. Se il ricorso verrà accettato Banca d'Italia entro metà ottobre dovrà rimborsare la cifra all'uomo che in un vecchio materasso ha trovato un gruzzolo niente male.

Trovò 150milioni di lire in un materasso, ora chiede il corrispettivo

