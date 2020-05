Tra asporto e distanze, tutti i dubbi dei locali del centro storico

La Spezia - Da ormai 15 anni il centro cittadino è cambiato grazie a loro. Dallo sportello bancomat quale unico punto di riferimento serale di vergassoliana memoria si è passati a dover affrontare il "problema" della cosiddetta movida spezzina. Dalle trasferte obbligatorie verso la Versilia o Sarzana della gioventù sprugolina il flusso si è invertito con l'arrivo in città di ragazzi di ogni parte della provincia per trascorrere le serate all'interno e all'esterno dei locali del centro storico. In principio fu la Loggia, poi seguirono gli altri, sempre più numerosi. Quelli nati qualche anno fa sono stati una delle attrazioni più gradite e hanno visto la città diventare turistica. Gli ultimi sono sorti proprio in virtù del concretizzarsi di questa vocazione.

Oggi, per tutti, la situazione è a dir poco drammatica.



Quest'estate i turisti saranno ben pochi e quella che sino a poche settimane fa era una delle caratteristiche più apprezzate oggi risuona come una condanna: l'essere ricavati nei fondi del centro storico, in spazi piccoli ma gradevoli e affacciati su strade pedonali che altrove si chiamerebbero carruggi (ah, se non fossero cadute le bombe...). Oggi tutto ciò non è più un valore aggiunto.

L'emergenza Covid-19 e le misure di distanziamento sociale imposte per limitare il contagio spazzano via la possibilità di ritornare verso una normalità per titolari, dipendenti e avventori. Nemmeno graduale. E per alcuni nemmeno mutilata. Se infatti c'è chi prende in considerazione l'ipotesi di lavorare con cibi o bevande da asporto, per altri il gioco non vale la candela.



"Faremo la richiesta di ampliamento del suolo pubblico a disposizione, ma lo spazio è quello che è", spiega Alessio Mugnaini dal Distrò di Via Marsala. "La stanzetta dell'interno è 30 metri quadrati e quindi proveremo a rimetterci in moto anche con la vendita da asporto - prosegue - sperando di non aver problemi con i clienti all'esterno. Non possiamo gestire situazioni che sono estremamente confuse, tanto meno se un avventore si sposta a 20 metri dal locale. Come possiamo controllarne il comportamento? E poi che orari di apertura potremo fare? C'è poca chiarezza su molti punti, speriamo che presto il Comune ci sappia spiegare meglio quali sono le misure che dovremo effettivamente rispettare".

Se in Via Marsala, nonostante i timori, c'è l'intenzione di provare a muoversi all'interno dei confini di legge, per la Loggia de' Banchi di Via Mazzolani i dubbi sono ancora maggiori e lo staff ha già annunciato ai clienti che nelle prossime settimane tutto sarà tranne che un ritorno alla normalità, non senza un pesante giramento di "belino".

"All'interno dei 40 coperti che avevamo dovremmo scendere a 8 per rispettare tutte le assurde distanze imposte dalle linee guida di Inail, mentre all'esterno potremmo averne 7. Così rischiamo di non rientrare nemmeno nelle spese. La situazione è a dir poco drammatica e siamo fermi da più di due mesi. E non capiamo certe indicazioni di distanza tra i tavoli - dichiara Valentina Doati, titolare del locale - quando poi in giro si vedono perfetti sconosciuti che si siedono sulle panchine a un centimetro l'uno dall'altro. Di chi sarà la responsabilità se lo faranno nelle nostre pertinenze esterne, mentre noi siamo a preparare un tagliere o un cocktail? Per questo, almeno all'inizio, probabilmente, partiremo con un servizio da asporto".



Chi ha già iniziato da qualche settimana a svolgere servizio da asporto è l'Origami live club di Via Manzoni che oltre a essere un locale notturno è un ristorante vegano e vegetariano.

"Il 18 non riapriremo - chiarisce Valentino Demedici, titolare del locale insieme alla moglie Martina Riolino - e aspettiamo di vedere cosa succederà, se cambierà qualcosa nelle settimane seguenti. Non abbiamo le condizioni di spazio per lavorare davvero. Attenderemo giugno, sperando che nel frattempo escano regole più chiare e che la clientela ritorni a voler andare al ristorante: non dimentichiamo che dalle 22 in giro non c'è praticamente nessuno. Da qualche settimana lavoriamo grazie alla cucina con servizio da asporto, ma il fatturato è un quinto di quello abituale e siamo stati costretti a lasciare il personale in cassa integrazione".

Lo stesso discorso vale in pratica per la Taverna del metallo di Via Cernaia, a metà tra una birreria e un'osteria.

"Proseguiremo con la vendita da asporto come stiamo facendo da due settimane. Per gli spazi che abbiamo all'interno non potremmo applicare le normative senza rischiare di fare un buco nell'acqua. Continueremo così - spiega Andrea Albericci - almeno sino a quando non cambierà qualcosa. La speranza è che si vada verso leggi come quelle in vigore in Emilia e in Veneto, dove il distanziamento tra i tavoli è di un metro e il rispetto delle regole è responsabilità del cliente. Per il momento abbiamo registrato l'affetto dei nostri clienti, ma i numeri rimangono per forza bassi: non siamo un popolo abituato all'asporto, noi o ci sediamo o cuciniamo. Questa situazione può andare avanti un paio di mesi, al massimo tre. Oltre sarebbe un disastro".



Fa eccezione, anche se con tutti i dubbi del caso, la decisione che viene annunciata dai Trei Canti di Via Calatafimi. "Da lunedì saremo aperti. Prima che venisse dato questo permesso avevamo deciso comunque di proporre un servizio di asporto, ma ora proveremo l'apertura vera e propria. Abbiamo fatto alcune manutenzioni e migliorie all'interno del locale - afferma Martina Militano - e ridurremo il numero dei tavoli da 5 a 3 all'interno e da 6 a 3 all'esterno, oltre a richiedere la possibilità di utilizzare altro suolo pubblico per compensare. Non sarà certo come prima, ma dopo due mesi fermi dobbiamo ripartire. Ce lo chiedono anche la passione per il nostro lavoro e dei nostri clienti, anche se i costi fissi saranno sempre gli stessi. Speriamo che la bella stagione aiuti la ripresa e che le persone recuperino presto la fiducia grazie a numeri sempre migliori riguardo all'emergenza coronavirus".



Un quadro piuttosto omogeneo, con alcune sfumature che distinguono per le diverse condizioni di partenza ma anche per la confusione che regna sovrana nella comunicazione e nell'interpretazione delle norme. Urge un confronto chiarificatore con l'amministrazione comunale e con gli enti di controllo per consentire a tutti di scegliere con consapevolezza il da farsi.

TH.D.L.

14/05/2020 21:46:40