La Spezia - Nel prossimo futuro il trasporto pubblico locale non passerà più dal centro con tutte le linee che oggi lo attraversano sia sulla direttrice di piazza Verdi che delle viabilità parallele. Il Comune della Spezia, dall’esame delle percorrenze e delle frequenze, desume che nella situazione attuale è possibile una generale razionalizzazione volta a diminuire la penetrazione urbana di alcune linee prevedendo, per contro, un potenziamento dell’asse di forza filoviario. Le fermate più utilizzate risultano situate nell’asse centrale della città e fanno capo ai poli comunali, scolastici ed ospedalieri: prima fra tutte la fermata di Via Chiodo, lato giardini pubblici che mette insieme una media di 1688 passeggeri giornalieri, seguita da quella di Piazza del Mercato, lato nord, con 1652 passeggeri/media mentre a 1650 arriva l'altra fermata di Via Chiodo, lato portici; al quarto posto con 1250 passeggeri-giorno di media la fermata dell'ospedale Sant'Andrea.



Due rotture di carico. Da una parte, può aumentare significativamente il livello di servizio, aumentando la velocità commerciale grazie alle strade liberate dalla congestione delle auto. Dall'altra recuperare un importante livello di competitività con il trasporto privato e quindi registrare un notevole incremento di utenza. Le fermate di via di Monale e biblioteca Mazzini (rispettivamente al quinto e ottavo posto per utilizzo medio giornaliero) sono ubicate nella zona paracentrale precedente al possibile interscambio da realizzarsi in piazza Chiodo la quale, peraltro, rappresenta già di per sé un punto privilegiato di origine destinazione degli spostamenti, così come l’area di piazza Europa e dell’Ospedale. In tale ambito il Comune ipotizza così una seconda area di interscambio nella zona di piazza Kennedy al fine di dedicare l’asse compreso tra la stessa e piazza Chiodo alle sole linee di forza.



Le linee attuali. La Spezia dispone di una rete di trasporto pubblico ampia e complessa, caratterizzata da un servizio urbano e uno extraurbano in grado di collegare la città sia con i principali Comuni della Provincia (Lerici, Sarzana, Portovenere, Ceparana,…) sia con quelli limitrofi (Aulla, Carrara…). Per un totale di km di rete esercizio urbana pari a 155,6 Km in cui sono presenti più di 800 fermate autobus, e su cui vengono percorsi annualmente più di 3.800.000 Km. Dal punto di vista della tipologia dell'offerta delle linee, il quadro completo presente all'interno del territorio comunale è formato dalle cosiddette "Linee diametrali forti urbane, filoviarizzate": (1,3) o non (es 5,12,14,21); ci sono poi le "Linee radiali" che collegano le zone periferiche con il centro cittadino, con capolinea attestato in Piazza Chiodo o alla Stazione FS: 6,9,17,20,23,24,28,29,31,34,37; a queste si aggiungono le "Linee a carattere circolare", in grado di ricoprire un anello interno alla città (13, o di racchiuderlo congiuntamente (15+16;18+19, 22). Si aggiungono a queste le "Linee di attraversamento suburbane portanti", rappresentate dalle linee 11/P, L/S, C/SC, A/SA, le "linea di collegamento con i parcheggi di interscambio", tramite un servizio navetta, le "Linee diametrali suburbane" in grado di legare i Comuni limitrofi con il centro della città.



Come cambiare cosa non va? Un tpl per essere competitivo ed efficace non deve prescindere da tre parametri

fondamentali che lo caratterizzano fortemente, deve risultare infatti: veloce - diretto - frequente. Nell'ambito di un sistema così vasto sia per disegno di rete che per intensità dei servizi è chiaro che vengono riscontrate alcune criticità riguardanti in particolar modo il transito eterogeneo di veicoli elettrici e non all'interno del centro urbano, in particolare sull’asse di Via Veneto - Via Chiodo, lo scarso sfruttamento della meritevole rete filoviaria spezzina, lo scarso utilizzo di veicoli più ecocompatibili, l'insufficiente fluidificazione stradale e relativo aumento dei tempi di percorrenza che determina eccessive irregolarità nel servizio, la bassa percentuale di interscambiabilità con l'auto e con le altre modalità. Per far fronte a queste carenze è evidente come risulti necessaria una ristrutturazione e revisione del servizio pubblico locale che mantenga però i principi cardini di un TPL efficace e competitivo.



Le linee future. Attraverso questa ristrutturazione si otterrebbe quindi una riduzione chilometrica annua pari a circa 40.000 Km ed un incremento complessivo di Km filoviari annui di circa 110.000 Km, dovuti alla modifica della linea 12 e parte della linea 3 con la deviazione sulla tratta Canaletto-Bragarina, che permette di passare dagli attuali undici filobus (8 nuovi trollini e 3 mezzi di vecchia tipologia Breda) all’uso complessivo di 15 mezzi filoviari? sull’intera rete urbana. Tale ipotesi di revisione del servizio consentirebbe inoltre una maggiore regolarità del servizio con orari più cadenzati sulle linee (es: 1 e 12) che attualmente accumulano ricorrenti ritardi nell’arco della giornata. Nella pagina che segue una mappa riassuntiva con le linee principali modifica

