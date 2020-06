Tpl, Uiltrasporti e Cobas presto dal prefetto. Intanto chiedono un incontro urgente a Peracchini

La Spezia - L'orizzonte dei rapporti tra Cobas e Uiltrasporti da una parte e Atc Esercizio dall'altra è ancora costellato di nubi dense e minacciose.

Mentre le due organizzazioni sindacali saranno ricevute dal prefetto Maria Luisa Inversini nel corso della mattinata di mercoledì 17 giugno, le segreterie hanno scritto al presidente della Provincia, Pierluigi Peracchini, per chiedere un incontro urgente finalizzato a discutere dello stato dell’affidamento in house, dei piani di bacino, dell'agenzia della mobilità e delle sub concessioni.

Nella richiesta di convocazione Uiltrasporti e Cobas sottolineano con una intuibile amarezza la variazione del modus operandi della Provincia in materia di convocazione dei sindacati rispetto al passato.

TH.D.L.

12/06/2020 17:58:49