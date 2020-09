Toti: "Dati confortanti, curva tende a scendere"

La Spezia - “In Asl 5 dopo giornate molto impegnative la curva tende a scendere decisamente. I dati odierni sono molto confortanti”. Lo ha sottolineato il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti nella consueta conferenza stampa pomeridiana sulla situazione Covid 19. “Dieci giorni fa – ha sottolineato – è partita la prima misura per l'obbligo di mascherine all'aperto e ci auguriamo che insieme alle catene di tracciamento dia i primi effetti che da confermare nelle prossime ore. Il merito è anche dei 2295 tamponi e di uno screening sempre elevato, per questo ringrazio l'unità mobile della Spezia che ho visitato ieri dove ho trovato infermieri straordinari e molto capaci”.

Toti ha proseguito: “Resta stabile il numero degli ospedalizzati e due pazienti sono stati spostati da ASL5 al policlinico San Martino per non stressare oltre misura le unità di terapia intensiva spezzine”. Come confermato nella conferenza stampa fra i dieci ricoverati del Gaslini invece c'è anche una ragazza spezzina che si trova a Genova da tempo. Il presidente della Regione ha inoltre annunciato l'imminente pagamento dei premi al personale sanitario dopo l'approvazione della legge in consiglio regionale.

“Quella di oggi è un'altra giornata positiva – ha affermato invece il sindaco Peracchini collegato dalla Spezia – le regole che sono state emanate nei giorni scorsi continuano a dare i loro frutti, calano positivi e ricoverati. Lo scenario ci conforta e speriamo di tornare fra una settimana alla normalità. Rinnovo a tutti l'appello a rispettare le regole e continuare a comportarsi bene facendo sempre la massima attenzione”.

