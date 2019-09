- "Siamo la provincia in cui per costruire un ospedale ci vogliono 20 anni. Siamo la provincia che ha 'svenduto' – in barba al referendum del 2011 - ACAM ad un colosso imprenditoriale, nonostante non fosse necessario stante il piano di rientro dai debiti 'certificato' dal Tribunale. Siamo la provincia che non ha preteso il completamento della bonifica dell’area ex IP per ridare spazi vitali alla città, se non per i terreni necessari ad un ulteriore mega centro commerciale. Siamo la provincia che non riesce a mettere insieme tutte le forze politiche e sindacali per una grande ed unitaria manifestazione contro il degrado della sanità spezzina. Siamo la provincia che, accontentandosi di qualche 'spicciolo' commercio, consente alle navi da crociera di ulteriormente inquinare l’aria del nostro golfo, senza quindi chiedere l’elettrificazione delle banchine portuali, nonostante la presenza di ENEL. Ed ora siamo la provincia che diventerà la pattumiera di Genova e Parma con la costruzione del bio (sic!) digestore a Vezzano Ligure al confine con Santo Stefano di Magra. Genova ci 'regala' la sua rumenta, mentre aumenta il suo parco ospedaliero (Erzelli e nuovo Galliera) e il nostro nuovo Felettino e’ fermo al palo". Lo si legge nella nota diffusa da Rino Tortorelli, vice presidente di Cittadinanzattiva Liguria."La Politica con la P maiuscola e’ purtroppo, da destra a sinistra, la grande assente, salvo qualche condivisibile, ma sporadica, manifestazione contro xenofobismi o nazionalismi della peggior specie - prosegue -. Anche in occasione della recente uscita sulla stampa di Re.Cos. / IREN ( QUI ) ci saremmo aspettati un forte giudizio negativo da parte della Politica. Re.Cos. / IREN hanno prodotto una vera e propria memoria tecnica pro domo … loro. Come possono permettersi Re.Cos. / IREN – soggetti attuatori dell’intervento – di 'magnificare' il loro progetto se lo stesso e’ in fase di istruttoria e quindi neppure si sa se il progetto sarà approvato dalle Autorità competenti ?Ma come si permettono di fare un'uscita così lunga e specifica, fuori dalle regole dell’inchiesta pubblica, tutt’ora in corso. Poiché una cosa sono i resoconti giornalistici sull’inchiesta pubblica (resoconti pubblicati prima della nota Re.Cos./Iren) ed altra cosa e’ dare ai cittadini un’informazione tecnica, ma di parte".Per Tortorelli Recos/Iren "non si devono permettere di fare una cosa del genere e noi – in assenza di altri - glielo contestiamo fermamente; così come contestiamo che, nella chiusa del loro articolo, facciano anche considerazioni 'politiche' che fomentano la falsa asserzione che tra i cittadini viga solo il partito del NO. Re.Cos./Iren se ne devono stare nel loro terreno che non e’ quello politico o di “sostegno” a questo o quell’assessore, ma e’ quello di dare informazioni e documenti ai cittadini e, se ne avranno le ragioni, sostenere il loro progetto solo nell’ambito e dentro l’inchiesta pubblica, secondo le regole di questa"."Re.Cos./Iren – come altri c.d. player dei servizi pubblici - sono avvantaggiati da una normativa che, inopportunamente a nostro avviso, consente loro di non fare gli imprenditori nel senso vero del termine : non si mettono in competizione, non entrano sul mercato ed invece hanno affidamenti di servizi pubblici in monopolio senza gara. Non foss’altro che per tale motivo – e cioè che traggono “facile” profitto dalle tariffe pagate dai cittadini – dovrebbero avere la buona creanza di non contrastare (se non nelle sedi proprie) il punto di vista della collettività locale. La Politica dovrebbe intervenire, anche a sostegno dei cittadini che stanno partecipando all’inchiesta pubblica, per affermare il principio – al di là del giudizio di merito sulla validità del progetto – che una comunità ha il sacrosanto diritto di intervenire quando ne va dei propri beni comuni, senza che nessun imprenditore (e soprattutto una società privata che fa profitti) possa screditare pubblicamente l’opinione dei cittadini", conclude Tortorelli.