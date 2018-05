La Spezia - Ricorrono quarantadue anni dalla nascita di “Nuovo cammino”, un piccolo gruppo spontaneo poi cresciuto e divenuto associazione Onlus. Tutto prese il via con l’incontro di un gruppo di (allora) giovani spezzini con una giovane di nazionalità indiana, suor Damiana Elamthuruthil che, di lì a poco, sarebbe divenuta suora di San Luigi Gonzaga e, tornata in India, sarebbe stata protagonista di una prima missione pilota chiamata “Centro socio educativo”, in una zona tra le più povere della regione. Quest’ultima precisazione consente di entrare subito nel carisma e nel modo di operare delle Luigine indiane, che hanno come prassi “essere istruite per istruire e per educare gli altri”, e come slogan di lavoro “aiuta la gente ad aiutare se stessa”. Dai primi anni ad oggi le Luigine indiane sono passate da dieci a centodieci, si sono diffuse in vari stati di quel sub–continente aprendo scuole di lingua inglese, cliniche mobili, attivando corsi professionali, promuovendo micro–credito, gestendo due ospedali e facendo un importante lavoro dal titolo “Salute della madre e del bambino”. Sono così riuscite ad operare una trasformazione sociale, economica e spirituale in villaggi ed in periferie. Tornando al “Nuovo cammino”, esso, in parallelo allo sviluppo delle attività in India, si è posto al loro fianco, sostenendo le diverse iniziative con l’invio di materiale scolastico e sanitario e, attraverso raccolte di fondi, contribuendo a vari progetti. Da circa diciotto anni, poi, si è sviluppata l’esperienza del sostegno a distanza di bambini, ragazzi e giovani conosciuti di persona da suor Damiana nel loro percorso scolastico. Le persone “adottanti” non inviano solo le quote annuali, bensì esprimono anche un sincero interesse per la vita familiare dei bambini. Nel corso degli anni, dal gruppo all’associazione, si sono inserite altre persone, condividendo quelle caratteristiche già presenti all’inizio, quali l’amicizia, la stima e la fiducia. Di recente si sono sviluppate anche collaborazioni con le scuole per la realizzazione del logo identificativo dell’associazione e per il costruendo sito web. Da parte di diversi aderenti spezzini, inoltre, sono stati fatti viaggi in India, a proprie spese, per visitare i luoghi delle missioni, occasione preziosa per conoscere i bambini sostenuti. In questo mese di maggio suor Damiana si trova in Italia, e ciò ha consentito di organizzare un incontro pubblico che si svolgerà venerdì prossimo 25 maggio alla Spezia alle 17, nel salone di Tele Liguria Sud. Saranno illustrati i programmi e le prospettive future e ci sarà pure un “incontro con l’autore” (suor Damiana) per i suoi due libri che raccontano l’esperienza di consulenza verso le famiglie in difficoltà, esperienza che venne maturata proprio alla Spezia nel locale consultorio di ispirazione cristiana.



REMO RIGHETTI

19/05/2018 22:17:35