La Spezia - Venerdì 13 dicembre presso la scuola primaria e secondaria di primo grado di Melara si è svolto il Jumper Day, ossia “il giorno del maglione”. I bambini e i ragazzi hanno salutato e augurato ai genitori buone feste, esibendosi con canti e poesie natalizie. Questa giornata ha una finalità benefica; con il ricavato della colletta fatta dai genitori si provvederà ad aiutare con vaccini, o altro genere di prima necessità, quei bambini che purtroppo non sono fortunati come i nostri. Il messaggio che gli alunni hanno voluto trasmettere è quello di essere solidali e condividere “con il prossimo” ciò che si ha.

Studenti in rosso per comprare i vaccini ai bambini meno fortunati

