La Spezia - Quanti sono gli immigrati che vivono in Italia? “Sono il 9 per cento della popolazione. E producono l'8.9 per cento del Prodotto interno lordo. Di fatto, si autopagano la presenza, come più o meno avviene in tutto il mondo. Tecnicamente non costano, perché producono reddito sufficiente a mantenersi. In più c'è una variabile vantaggiosa: versano otto miliardi nelle casse dell'Inps, incassandone tre. I cinque restanti pagano oltre 600mila pensioni. Per ora, certo, perché poi invecchieranno anche loro”. Così nei giorni scorso il professor Stefano Allievi a Sarzana, tra i protagonisti della quindicesima edizione del Festival della mente. Nell'ambito di un'articolata relazione sul fenomeno migratorio nel corso della quale è stata rimarcata l'importanza di ristabilire canali legali per spostarsi dall'Africa all'Europa, il sociologo ha colto l'occasione per fornire una fotografia lucida e fedele alla realtà in merito alla situazione degli immigrati in Italia. Ricordando altresì che “è vero che c'è gente che arriva, ma c'è anche chi parte. In Gran Bretagna per ogni due immigrati, c'è un britanno che va via. In Spagna le uscite sono più degli arrivi, e anche in Italia, dove nel 2017 l'emigrazione ha doppiato l'immigrazione”. E a livello spezzino, qual è il quadro?



Il dato Istat – aggiornato all'inizio del 2018 - parla di una realtà in piena sintonia con quella nazionale: nella nostra provincia risiedono infatti poco meno di 20mila stranieri, cioè il 9.1 per cento della popolazione totale, che ammonta a circa 220mila individui. La comunità straniera più numerosa è quella proveniente dalla Romania con il 22.5 per cento di tutti gli stranieri presenti sul territorio, seguita dall'Albania (14,3 per cento) e dalla Repubblica dominicana (14,2). Quarta piazza per il Marocco (11.2), poi vengono Ecuador, Cina e Bangladesh, tutti sopra il 3 per cento.



Nel capoluogo gli stranieri sono quasi 12mila e costituiscono il 12.6 per cento della popolazione totale della città della Spezia, un numero quindi superiore al valore medio nazionale e provinciale. Guidano i dominicani (22 per cento), seguiti da albanesi (17 per cento) e rumeni (14.7 per cento). A Sarzana, secondo centro dello Spezzino, la percentuale è ben inferiore: 7.8 per cento, vale a dire poco più di 1.700 stranieri, oltre un terzo dei quali di nazionalità rumena. Relativamente tanti anche marocchini (13.3 per cento), albanesi (9.3) e cinesi (8).



Come numero di stranieri per comune poi vengono Arcola (889), Lerici (722), Santo Stefano (651), Bolano (576), Luni (487), Castelnuovo (475), Follo (432), Vezzano (386). Poi si scende sistematicamente sotto i 300, con numeri giocoforza sempre più esigui man mano che ci sia allontana dal centro dell'impero, e con percentuali sulla popolazione locale tutte sotto il 10 per cento.

N.RE

04/09/2018 18:55:13