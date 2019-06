La Spezia - Italiano, prova di indirizzo e orale. Questo dovranno affrontare più di 1.500 studenti spezzini alle prese con la nuova maturità. In questi mesi il Miur con interventi anche sui social per spiegare ai ragazzi come è cambiato tutto il sistema.

L'ultimo atto verso la maturità è arrivato con un video pubblicato dal Ministero un paio di giorni fa. A mettere un po' d'ansia agli studenti è la presenza di buste fornite dal ministero dove in un primo momento si pensava che contenesse domande specifiche. Il Miur ha precisato che non sarà proprio così, infatti, al suo interno saranno contenuti solo degli spunti grazie ai quali i ragazzi potranno spaziare in vari argomenti e dimostrare il percorso fatto durante l'anno.

Il colloquio si svilupperà in 4 fasi nel corso delle quali i ragazzi racconteranno ai commissari d'esame la propria esperienza nel percorso di alternanza scuola lavoro (con il nuovo esame è diventato "percorsi per le competenze trasversali e l'orientamento"), cittadinanza e Costituzione e le prove scritte già affrontate.

La vecchia tesina è andata in pensione e i ragazzi dovranno presentare invece una relazione di bilancio frutto dell'alternanza scuola lavoro.

A dare una mano agli studenti rimangono anche i classici siti di riferimento. Scuola Zoo riassume nel dettaglio qualche indicazione in più. Il sito in merito a buste e materiali ricorda che il colloquio partirà dagli argomenti scelti a scatola chiusa da ogni candidato. I contenuti delle buste serviranno a dare il via all’interogazione, permettendo un colloquio trasversale e multidisciplinare.



