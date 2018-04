La Spezia - Un sentiero per tutti, tutti per un sentiero: domenica 22 aprile il Cai della Spezia organizza Special Day, marcia non competitiva che parte da piazza Verdi, sale sui colli e si conclude in discesa in piazza Europa. L'idea della vulcanica Tiziana Pini di organizzare una giornata di sport che coinvolgesse i disabili, gli amanti del trekking, della corsa e dei cani ha trovato terreno fertile nel Cai, con Gianmarco Simonini e Marco Cornuda che si sono subito messi al lavoro per organizzare l'evento.



Da parte sua il Comune - con l'assessore allo sport Lorenzo Brogi - ha fornito con il patrocinio anche il necessario supporto logistico, coinvolgendo la Polizia Municipale e il Servizio Mobilità. Per facilitare la sosta dei partecipanti - in particolare degli iscritti con particolari difficoltà motorie- Francesco Fiorino di Europa Park della Camera di Commercio Riviere di Liguria ha messo a disposizione 100 posti auto gratuiti sotto piazza Europa, Fondazione Carispezia una joelette per il trasporto sul sentiero, la Asl personale specializzato per l'assistenza sul percorso, dove saranno presenti i volontari di Sa Bastia, uomini della Protezione Civile, del Soccorso Alpino e dei Vigili del Fuoco.



Special Day” è una marcia non competitiva, la prima di una serie di iniziative per rendere nel tempo sempre più accessibili i sentieri collinari che cingono il nostro golfo, sia a piedi sia sulla Joelette, una speciale carrozzina monoruota acquistata con il contributo della Fondazione Carispezia che permette ai disabili di percorrere i sentieri, insieme alle joelette del CAI di Carrara e di Lucca che potrebbero essere affiancate da altri mezzi speciali forniti dal Servizio disabili ASL 5, Asso, Angsa, Agapo, Uisp, Dimensione H2o, Sunday, con Luca Panella e il suo cavallo per i bimbi.

La marcia partirà alle ore 9 da Piazza Verdi, percorrerà Via dei Colli sino al bivio che conduce alla Villa delle Palme e da qui raggiungerà il sentiero denominato “Sotto le mura”, recentemente risistemato dall’Associazione Sa Bastia. Seguendo questo sentiero si arriverà, dopo aver percorso circa 3 km, al posto tappa per i disabili situato nei pressi di villa Podestà (Sorriso Francescano) a cura dell'Asd Orti di San Giorgio.



Gli atleti proseguiranno, invece, verso Sarbia e poi prenderanno il sentiero n. 225 che conduce a Valdellora e quindi in Via Veneto e in Piazza Europa per complessivi 6 km circa.

All’arrivo in Piazza Europa i partecipanti troveranno alcuni gazebo dedicati alle associazioni.

La partecipazione è aperta a tutti e l’iscrizione è ad offerta: lo scatolone è stato dipinto dai bimbi delle scuole inferiori di Fabiano.



Per info: commissione.sentieri@cailaspezia.it, comunicazione@cailaspezia.it



(foto:repertorio)

15/04/2018 21:10:14