La Spezia - Tive6 #semprepresenteconunsorriso è un’associazione di promozione sociale nata a seguito della prematura scomparsa di lavoro Matteo Tivegna, scomparso l’anno scorso a 24 anni lottando fino alla fine contro una grave malattia. Dalla sua tragedia i suoi amici e i suoi colleghi di lavoro dell’Enel hanno dato vita all’associazione in suo ricordo.



TIVE6 #semprepresenteconunsorriso, nel suo primo anno di lavoro, ha promosso la campagna “Hertz to Hertz” finalizzata alla raccolta fondi per donare defibrillatori da installare nelle scuole materne, elementari e medie della nostra Provincia.



Anche la Federazione di Biliardo della UISP La Spezia ha aderito al progetto della raccolta fondi HertztoHeart. E’ stato recentemente ufficializzato, infatti, il Torneo di solidarietà che verrà svolto il 27-28-29-30 Dicembre nei vari bar e circoli aderenti all’iniziativa, in particolare: ARCI La Pianta, ARCI Santo Stefano, ARCI Valdellora, ARCI Concordia La Lizza, ARCI Termo, Bar Centrale Romito, ABS Regina di cuori Sarzana, Bar Jolly La Spezia. L’intero ricavato verrà devoluto al progetto in questione.



“Ricevuta la proposta da parte di Paolo Musetti siamo stati ben felici di accoglierla – afferma il presidente della UISP La Spezia sezione Biliardo Massimo Pellistri – come del resto lo è stato anche Andrea Dreini, che fa capo all’intera UISP La Spezia e Val di Magra. Questo torneo sarà solo il punto di partenza di una serie di future iniziative a scopo benefico”.

16/12/2018 12:46:22