La Spezia - “Oggi è successo a me ma domani potrebbe succedere a chiunque”. Così Simone Bianchi, per tutti “Simi”, atleta speciale ma anche cantante e persona conosciutissima non solo in città, che due giorni fa è stato vittima di cyberbullismo.

Un suo video pubblicato sul social network “Tik Tok” - uno dei più in voga del momento – ha ricevuto infatti numerosi commenti da parte di molti utenti, non solo giovanissimi, che si sono scagliati contro di lui bullizzandolo per la sua disabilità e il suo aspetto fisico. Affermazioni offensive le loro che nei prossimi giorni si tradurranno in una denuncia alla Polizia Postale.



“Voglio dire a questi leoni da tastiera - ha spiegato ieri Simi – che invece di criticare e prendere di mira le persone, dovrebbero farsi avanti e scusarsi perché prenderò provvedimenti. Non tollero quello che hanno scritto – ha aggiunto – la gente la deve finire di prendere di mira le persone speciali”.



Un episodio sgradevole che ha però scatenato un'ondata di solidarietà nei confronti di Bianchi che in poche ore ha ricevuto decine e decine di testimonianze di vicinanza e di affetto proprio tramite i social – in questo caso Facebook – con amici e conoscenti che hanno voluto riaffermare la loro stima nei confronti del ragazzo. Dal mondo dello sport a quello della musica e della politica tutti hanno condannato una piaga come quella del cyberbullismo che purtroppo continua continua a manifestarsi.



“E' importante dare un segnale forte – spiega a CdS Alessia Bonati, responsabile Anffas – per far capire a queste persone che la vita non funziona così e che non è questa la società che vogliamo. Purtroppo non è la prima volta che accadono cose di questo tipo, ricordo che anche quando cercavamo un appartamento per il progetto “Vita indipendente” in un condominio ci dissero “Non vogliamo disabili”. Pur avendo fatto tanto in questi anni – aggiunge – la strada purtroppo è ancora lunga, c'è molta ignoranza. In queste ore ho sentito Simone diverse volte ed è tranquillo, la grande vicinanza che tutta la città gli ha rivolto gli ha dato grande forza”.

B. MARCHESE

26/04/2020 15:10:33