La Spezia - Si è brillantemente laureato, con la valutazione di 110, presso l'università Statale di Milano Argante Grazzini al Corso di Laurea in management dell'innovazione e imprenditorialità con la tesi di Social Media Marketing "Il caso San Lorenzo spa", con relatore il chiarissimo prof. Andrea Ganzaroli. Felicissimo il papà Giovanni "Nanni" noto commercialista e a.d. della Monbat Italia già presidente e amministratore delegato dello Spezia Calcio dal giugno 2015 al gennaio dell'anno successivo causa dimissioni per dissidi col presidente onorario Volpi. Fu lui a esonerare il mister croato Nenad Bjelica chiamando Mimmo Di Carlo che condusse poi le aquile ai play-off. Nanni sempre legato alla città finanzia il progetto scolastico "I ciu' bravi fanti dè Speza" che gratifica con omaggi nelle tratte dei Battellieri del Golfo i migliori alunni degli istituti superiori della nostra provincia.

