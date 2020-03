Sfondato il muro dei 700 casi in Liguria, restano 10 in Terapia intensiva al Sant'Andrea

La Spezia - Aumenta ancora, come previsto, il numero dei casi di coronavirus in Liguria: al termine della giornata di oggi, martedì 17 marzo, sono infatti 730, 113 più di ieri. E con l'aumento dei contagi cresce anche il numero delle persone ricoverate a causa del Covid-19, che nello specifico sono 401, 73 in più rispetto a quelle ospedalizzate al termine della giornata di ieri. Sale anche il numero dei ricoverati in Terapia intensiva, pari a 85, 12 in più di ieri.



Il numero dei casi attivi in provincia della Spezia, secondo i dati riportati dalla Protezione civile nazionale, è salito nelle ultime 24 ore a 65, mentre in provincia di Genova sono 330, in quella di Savona 100 e in quella di Imperia 76.



Il dettaglio



Ricoverati

Asl 1 - 46 (8 terap. int.)

Asl 2 - 60 (13 terap. int.)

Asl 3 Colletta di Arenzano/Gallino Pontedecimo - 6

Asl 3 Villa Scassi - 37 (8 in terap. int.)

Asl 3 Micone di Sestri ponente - 1

Asl 4 - 18 (4 terap. int.)

Asl 5 - 39 (10 terap. int.)

San Martino - 105 (24 terap. int.)

Galliera - 41 (10 terap int.)

Evangelico - 48(8 terap. int.)

A domicilio 329 (+75)



Oggi dalla Asl 4 è stato trasferito un bimbo positivo al Covid-19 al Gaslini: sta bene ha solo tosse.



Guariti

Clinicamente guariti (ma restano positivi e sono a casa) 54 (12 in più di ieri)



Sorveglianza attiva

ASL 1 292

ASL 2 325

ASL 3 287

ASL 4 352

ASL 5 450

TOTALE 1.706



Deceduti 60 – 10 più di ieri (più ci sono sempre i 2 campioni su cadavere)

17/03/2020 18:05:01