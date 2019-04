La Spezia - Per altri tre anni il Comune della Spezia e il Cai cammineranno a braccetto per la tutela e la valorizzazione del sistema di viabilità pedonale comunale e della relativa rete di itinerari escursionistici.

La giunta comunale ha infatti approvato nei giorni scorsi il protocollo d'intesa con il Club alpino italiano della Spezia guidato dal neo presidente Alessandro Bacchioni, in continuità con i rapporti di collaborazione stretti negli anni scorsi.



Nel documento si legge che "il Comune intende garantire la percorribilità dei sentieri iscritti nella Rete escursionistica ligure, oltre a fornire le informazioni di carattere ambientale ed escursionistico e garantire l’aggiornamento periodico della cartografia esistente. Per Palazzo civico è indispensabile avvalersi del Cai, anche a valle della convenzione-quadro firmata a livello regionale il 7 aprile 2016.

Per i prossimi tre anni viene dunque richiesto al Cai di "effettuare una costante azione ricognitiva e di monitoraggio della rete sentieristica del comune della Spezia, segnalando attraverso specifiche "schede", agli uffici preposti del Comune, gli eventuali elementi di criticità e le problematiche più rilevanti" e di aggiornare "le informazioni relative ai singoli percorsi escursionistici, comprendente la classificazione delle difficoltà ed i tempi di percorrenza". Un rappresentante del Cai sarà presente alle riunioni del Tavolo di coordinamento, mentre l'associazione dovrà "fornire assistenza e supporto agli studi del Comune della Spezia relativi all’utilizzo e valorizzazione delle risorse ambientali, comprensivi dell’analisi in tema di sentieristica di interesse escursionistico, turistico, storico e culturale". Altri compiti per il Club alpino sono quello di "provvedere alla elaborazione e definizione delle procedure necessarie all’aggiornamento della “Carta dei Sentieri”" e quello di "comunicare al Comune la presenza sul territorio comunale di segnaletica (sia stabile che temporanea) difforme da quanto stabilito dalle linee guida della legge regionale 24/2009". Oltre a rinunciare ad altri contributi pubblici per le attività oggetto dell'accordo, il Cai si impegna anche a "fornire, a favore degli enti o soggetti terzi responsabili della manutenzione ordinaria e straordinaria dei sentieri, assistenza e supporto tecnico e indicazioni in merito agli eventuali interventi di segnatura sul terreno e di assegnazione della relativa numerazione secondo quanto stabilito dalla Rel (localizzazione dei segnavia, posa in opera delle relative tabelle ed esecuzione dei segnali a pennello)" e "fornire assistenza e supporto tecnico a favore di enti o associazioni operanti sul territorio nella fase di eventuale aggiornamento della cartografia".



Da parte sua il Comune, tra le altre cose, fornirà supporto tecnico e si premurerà di assicurare il coordinamento e il confronto con altri enti territoriali e con tutti i soggetti interessati alla valorizzazione della rete escursionistica provinciale, oltre a garantire al Cai l'accesso gratuito ai dati e alle informazioni in possesso dell'amministrazione.

Infine Palazzo civico riconosce al Cai spezzino, a fronte delle attività previste, un contributo annuale di duemila euro a seguito della presentazione della richiesta contenete una relazione descrittiva dell’attività svolta e l’ulteriore documentazione prevista dalla normativa.

TH.D.L.

19/04/2019 15:50:52