Sedici marinai di Nave Margottini in quarantena

La Spezia - Scatta il protocollo dell'ASL per sedici membri dell'equipaggio di Nave Margottini. Ai tre marinai risultati positivi al coronavirus nelle scorse ore, si sono aggiunti infatti tredici colleghi che hanno avuto con loro stretti contatti di lavoro negli ultimi tempi. A tutti si applica ora la misura precauzionale di isolamento presso i propri domicili o in alternativa presso strutture messe a disposizione dalla Marina Militare fuori e dentro la base navale della Spezia. In particolare, dei tre casi di Covid-19 conclamati, uno dei marinai è stato trasferito presso una delle camere dell'ex ospedale militare Falcomatà gestito dalla Protezione Civile, mentre gli altri due hanno preferito il ritorno a casa.

E' stato il comando della fregata, entrata in servizio nel 2014, a ricostruire meticolosamente una mappa degli imbarcati che hanno avuto rapporti ravvicinati con i tre positivi, peraltro al momento asintomatici e in buona salute. Sebbene i tredici marinai che hanno lavorato accanto ai pazienti Covid-19 siano risultati negativi ai primi tamponi, la prassi vuole che debbano osservare un periodo di quarantena. Del resto dell'equipaggio del Margottini, cinquanta marinai circa sono stati dispensati temporaneamente dal servizio come previsto dal decreto Cura Italia. Altri cinquanta rimangono invece a bordo per le attività di routine e dotati di dispositivi di protezione. L'unità, che avrebbe dovuto lasciare la Spezia per una missione nel Mediterraneo di breve durata, sarà nel frattempo sanificata. La missione è stata annullata.

“Siamo dispiaciuti e preoccupati per la salute dei colleghi, a cui va l’augurio di una rapida risoluzione del contagio, ma siamo soddisfatti per aver contribuito ad evitare un’epidemia che sarebbe esplosa durante la navigazione - le considerazioni del Cocer Marina contattato informalmente - Come non mai rappresentanza e amministrazione stanno lavorando affiancati e non contrapposti. Questi controlli sono frutto anche della partecipazione attiva che il Cocer ha messo in atto sin dallo scorso mese di marzo quando si considerava l’idea di far effettuare attività operativa alle Unità Navali con il solo controllo anamnestico dell’equipaggio. Dall’inizio dell’emergenza abbiamo chiesto ai vertici della Forza Armata che ogni attività navale si svolgesse solo con il presupposto della massima sicurezza possibile della salute del personale. Nonostante le difficoltà la Marina Militare è stata in grado di reagire positivamente alla situazione e trovare soluzioni per cercare di rendere sicuri i luoghi di lavoro e validi i controlli sanitari".

A.BO.

28/04/2020 15:30:52