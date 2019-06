La Spezia - “La comandante Carola sta rischiando dieci anni di carcere per aver salvato 42 vite umane. Ha cercato di portarle a Lampedusa, porto sicuro, e le è stato impedito da chi vuole fare dell'odio la sua campagna elettorale”. Questa una parte del messaggio scandito a bordo di una zattera a pochi metri dal Molo Italia alla Spezia da “Zorro” - il sindacalista divenuto celebre nel marzo scorso per aver esposto lo striscione “Restiamo umani” durante il comizio di Matteo Salvini in piazza Duomo a Milano – insieme ad altri attivisti. Il gruppo ha così espresso solidarietà per Carola Rackete, arrestata dopo il burrascoso attracco della Sea Watch 3 a Lampedusa.



“Per salvare la propria vita da morte sicura – ha scandito dal megafono l'attivista Riccardo Germani – spesso si attraversa un mare che mette paura, ma la miseria, la guerra e la carestia fanno più paura. Quando il mare è grosso si viene salvati se si è fortunati, altre volte si muore e il Mediterraneo è diventato un mare di sangue. Noi vogliamo che sia un mare di vita, che accoglie, e così i porti italiani che devo essere aperti a chi fugge dalle guerre e cerca salvezza su un'altra terra”.

Sempre riferendosi a Salvini ha poi aggiunto: “E' sempre in campagna elettorale, ed ha sempre un nemico da perseguire. Questa volta il nemico è chi vuole rimanere umano e si prodiga nei confronti degli altri, per questo Carola deve essere salvata dal carcere e libera subito. Per questo la Sea Watch deve essere rilasciata per salvare vite umane”.

Il flash mob è stato documentato in diretta sulla pagina Facebook “Radio Zorro”.



B. MARCHESE

30/06/2019 15:05:02