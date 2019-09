La Spezia - La CGIL aderisce allo sciopero del clima del 27 settembre. Alla Spezia ci sarà un corteo per le vie della città con partenza da Piazza Brin alle ore 17:30, organizzato da Friday for Future la Spezia e Planet X. La Cgil con i lavoratori, gli studenti e i pensionati, parteciperà ai numerosi cortei che si terranno in tante città italiane, alle iniziative pubbliche e alle assemblee nei luoghi di lavoro. "Difendere l’ambiente significa lavoro di qualità– dice Lara Ghiglione, Segretario generale della CGIL spezzina- cambiare il modo di produrre e quindi di lavorare. Questo processo di trasformazione è molto importante e deve essere al centro delle scelte politiche di tutti i Paesi. È necessario battersi uniti per ottenere un cambiamento vero, è una battaglia dura, ma saremo capaci insieme di vincerla".

Questo sito utilizza cookie di profilazione, anche di terze parti, per fornirti servizi e pubblicità in linea con le tue preferenze. Se chiudi questo banner ne accetti l'utilizzo. Per maggiori informazioni su come modificare il consenso e le impostazioni dei browser supportati leggi l'informativa OK