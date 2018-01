La Spezia - Ad un mese esatto dalla sua scomparsa domani Sarzana ricorderà Pino Meneghini, storico, scrittore e giornalista che per anni è stato custode di aneddoti, racconti e storie cittadine. Alle 18 in sala consiliare si terrà infatti il primo incontro promosso dall'amministrazione comunale e dagli amici del “Canto di San Rocco” che porteranno testimonianze e ricordi su un'apprezzatissima figura sarzanese. Dopo i saluti del sindaco Cavarra interverranno Egidio Banti, Ettore Dazzara, Renzo Raffaelli, Mauro Bini e Andrea Ranieri. Nel corso dell'iniziativa saranno esposte anche delle foto d'epoca raccolte da Gian Salvatore Filorizzo.

