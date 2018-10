- Scienza, storia e moda si legano per la diciottesima edizione del premio "She made the difference - Donne leader spezzine 2018" che si terrà il 13 ottobre nei locali del Museo Lia della Spezia. Nell'ambito del prestigioso riconoscimento, dedicato alle donne che si sono distinte in vari ambiti, spiccheranno le figure delle tre premiate di quest'anno: si tratta di Enrica Salvatori, docente di storia medievale e direttore del laboratorio di cultura digitale dell'Univesità di Pisa, di Valentina Di Santo, biologa e ricercatrice a Boston negli Stati Uniti ( qui l'intervista realizzata da CdS un anno fa) e per la sezione "Primavera", Antonietta Guarino, stilista.Tre ambiti differenti nelle quali queste tre spezzine hanno saputo mostrare indubbie capacità. Riceveranno un ciondolo d'oro realizzato ispirato alla Nike di Samotracia disegnato dal maestro Francesco Vaccarone. Il premio "Donne leader 2018" è stato presentato questa mattina a Palazzo Civico dove erano presenti la presidentessa della sezione locale del Ewmd, Network europeo per lo sviluppo della professionalità femminile Franca Guidotti, il maestro e artista Francesco Vaccarone, l'assessore Giulia Giorgi e una rappresentanza di Crédit Agricole la Spezia che rappresenta il main sponsor della manifestazione. "Queste tre donne - ha dichiarato Guidotti - rappresentano tre modelli positivi per tutte. Hanno saputo ottenere ottimi risultati nel proprio ambito professionale". L'assessore Giorgi ha aggiunto: "Siamo orgogliosi che il premio Donne Leader abbia raggiunto questi risultati e non possiamo che sostenerlo con forza".Il maestro Vaccarone ha illustrato il disegno che ha fatto da traccia per il ciondolo che verrà consegnato alle premiate. "La Nike di Samotracia era una polenta - ha detto - una sorta di 'apripista'. Nella mia traccia ho voluto mettere in evidenza più figure femminili che unite dimostrano di saper essere un valore aggiunto in ogni impegno". A margine della manifestazione sarà possibile partecipare, per chi arriverà alle 15.30, di una visita guidata accompagnati dal direttore Andrea Marmori.