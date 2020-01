La Spezia - Anche per il 2020 le utenze domestiche che usufruiscono del servizio di raccolta rifiuti Porta a Porta hanno l’obbligo di utilizzare il sacco viola conforme per la raccolta della frazione residua. Tale obbligo sussiste anche per le utenze non domestiche prive di contenitore, che conferiscono il rifiuto residuo nei sacchi. A partire dal 7 gennaio saranno a disposizione tre Ecosportelli per il ritiro della fornitura di sacchetti necessaria per il 2020:

Spezia Risorse - Via Pascoli, 64

Da lunedì a venerdì 8.30-13.00 e 14.30-16.00

Sabato 9-12



ACAM ambiente - via Picco, 18

Da lunedì a venerdì 8.30-15

Sabato 8.30-12.30



Salone Anagrafe (ingresso da via Santorre)

Da lunedì a venerdì 8.00-12.00, il martedì dalle 8.00 alle 17.30

Sabato 8-11.15



Si ricorda che, per il ritiro della fornitura, è necessario presentare la SpeziaEcocard; chi l’avesse smarrita può ritirarne un duplicato allo sportello di Spezia Risorse in via Pascoli, 64 e presso l’ufficio Anagrafe in Piazza Europa. Il quantitativo di sacchi viola forniti alle utenze domestiche variano in base alla composizione del nucleo familiare:



Famiglie con 1 componente 18

Famiglie con 2 componenti 24

Famiglie con 3 componenti 26

Famiglie con 4 componenti 28

Famiglie con 5 componenti 30

Famiglie con 6 o più componenti 34



Le utenze che, nel corso del 2020 saranno interessate dal nuovo servizio di raccolta differenziata con isole Zonali intelligenti, riceveranno una fornitura parziale. Si ricorda che eventuali sacchi difformi non verranno ritirati e saranno sottoposti a controllo.

