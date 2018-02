La Spezia - Il mercatino degli hobbisti diventa un appuntamento fisso nell'arco dell'anno, ma la sede sarà itinerante. Il primo appuntamento del 2018 con antiquariato, modernariato e collezionismo sarà sabato 17 febbraio in Piazzale Kennedy, mentre in futuro il mercatino si svolgerà anche in Via Diaz e in Via Vittorio Veneto.



Il calendario

17 Febbraio - Centro J.F.Kennedy

3 Marzo - Via V.Veneto

21 Aprile - Centro J.F. Kennedy

19 Maggio - Centro J.F. Kennedy

15 Giugno - Via A. Diaz

20 Luglio - Via A. Diaz

15 Settembre - Centro J.F. Kennedy

6 Ottobre - Via V. Veneto

20 Ottobre - Centro J.F. Kennedy

17 Novembre - Centro J.F. Kennedy

1 Dicembre - Via V. Veneto

15 Dicembre - Centro J.F. Kennedy



15/02/2018 10:26:51