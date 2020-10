Rsa Mazzini, i sindacati: "Diciassette contagi, serve intervento immediato"

La Spezia - “La situazione dell’epidemia Covid alla Rsa Mazzini è critica: tra pazienti e lavoratori il numero dei contagi è arrivato a 17.” Lo affermano in una nota congiunta Cgil, Cisl e Uil esprimento forte preoccupazione per la situazione al'interno della struttura di Viale Alpi. Nelle ultime ore sono proseguiti i test e pare che i numeri siano in notevole aumento: secondo alcune voci, tra degenti, personale e ospiti della Rsa ci sarebbero una trentina di possibili casi.

I sindacati proseguono: “Occorre isolare i pazienti covid e quelli trasportabili devono essere trasferiti al San Bartolomeo di Sarzana. Al contempo bisogna potenziare l’area buffer per poter permettere nuovi accessi per i post acuti.”



Continuano ancora i sindacati: “Non si può bloccare l’assistenza per coloro che ne hanno bisogno e devono esservi condizioni di lavoro sicure per tutti. Gli operatori e gli addetti alle pulizie devono essere dotati di dpi e seguire tutti i protocolli di sicurezza sanitaria.”



Conclude la nota: “Il cambio di gestione avvenuto all’inizio di ottobre non ha facilitato le cose. Abbiamo lavoratori in cassa integrazione ed una serie di problemi organizzativi e di ritardi legati al cambio di appalto non sono stati ancora risolti. Chiediamo ad Asl5 e Comune della Spezia di farsi carico della situazione e risolvere i problemi. Non possiamo di nuovo al dilagare dei contagi nelle Rsa, ma agire per tempo e con risolutezza.”

Redazione

22/10/2020 14:45:19