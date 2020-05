La Spezia - Dopo una discesa lunga e costante ritorna a salire il numero delle persone ricoverate negli ospedali della provincia spezzina. Mentre ieri gli ospedalizzati erano 58, oggi sono 60 (2 in più di ieri). Rimane inalterato, invece, il dato dei pazienti ricoverati in Terapia intensiva, pari a 8. Cala il numero dei casi attivi in provincia, scesi da 345 a 340 (5 in meno di ieri), mentre aumenta nuovamente il dato delle persone in sorveglianza attiva, passate da 347 a 369. Nessun decesso di pazienti Covid-19 positivi da registrare nelle ultime 24 ore, il che lascia a 124 il totale dall'inizio dell'emergenza.



A livello regionale i positivi sono 5.279 (98 più di ieri), gli ospedalizzati sono 715 (19 meno di ieri) e i ricoverati in Terapia intensiva sono 68. Il totale dei test effettuati è pari a 53.202 (2.003 più di ieri). Sono a domicilio (isolamento domiciliare) 2.883 persone (99 più di ieri). I clinicamente guariti (asintomatici positivi e domicilio) sono 1.681 (18 più di ieri) e i guariti con due test consecutivi negativi sono 1.838 (77 più di ieri). I decessi di pazienti Covid-19 positivi, infine, salgono a 1.193 (11 più di ieri) .



Casi per provincia

IMPERIA - 897

SAVONA - 864

GENOVA - 3170

LA SPEZIA - 340

Altro/in fase di verifica - 8

TOTALE - 5.279



Ospedalizzati (Terapia intensiva)

ASL 1 - 122 (10)

ASL 2 - 106 (7)

Ospedale Policlinico San Martino - 148 (23)

Ospedale Evangelico - 25 (0)

Ospedale Galliera - 104 (2)

Ospedale Gaslini - 3 (0)

ASL 3 Villa Scassi - 89 (11)

ASL 3 Gallino - 0 (0)

ASL 3 Micone - 0 (0)

ASL 3 Colletta - 0 (0)

ASL 4 Sestri Levante - 57 (7)

ASL 4 Lavagna - 1 (0)

ASL 5 - 60 (8)



Sorveglianza Attiva

ASL 1 – 165

ASL 2 – 618

ASL 3 – 475

ASL 4 – 342

ASL 5 – 369

Totale Liguria 1.969

02/05/2020 17:00:44