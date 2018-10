Riqualificato il monumento funerario dei caduti di tutte le guerre

La Spezia - “Non era accettabile che sul monumento funerario, dei caduti di tutte le guerre, non si potessero leggere tutti i nomi incisi sopra”. Così l'assessore Gianmarco Medusei ha annunciato, ai taccuini di Città della Spezia, la riqualificazione del sacrario, presente al cimitero dei Boschetti, che è stato sottoposto ad un'opera di pulizia e restyling. “L'intervento - ha spiegato Medusei - è stato finanziato con il denaro nelle disposizioni dell'assessorato e il prossimo passo sarà ricostituire la parte esterna. Sono spese più che sostenibili che richiedono grande attenzione. I dipendenti dei servizi cimiteriali, manualmente, hanno pulito nome per nome con grande dovizia”.

Gli interventi, oltre che dall'assessore Medusei, sono stati coordinati dai servizi cimiteriali e dal funzionario responsabile Massimo Toracca. La prima parte della riqualificazione, come detto, ha interessato la pulitura dei nomi. All'epoca della costruzione vi era stato steso un componente chimico che con il tempo si è sbiadito e ha oscurato le scritte che oggi sono state ripristinate. Nelle operazioni sono rimaste delle striature, a causa del lavaggio, e la cornice verrà ripulita per renderla uniforme.



Il primo step è stato compiuto e il ripristino della corona circolare dell'aiuola, anch'essa trattata con un materiale chimico plastico all'interno della quale è affogata una scritta in bronzo ora poco leggibile, invece riprenderà successivamente alla ricorrenza dei defunti perché questa fase richiede lunghe e minuziose operazioni che potrebbero disturbare durante il periodo delle commemorazioni di novembre. Sul sacrario è stata fatta un'opera di pulitura a mano, mentre la parte dell'aiuola è vincolata e nella seconda fase degli interventi dovrà essere rimossa la parte di materiale presente e riproposta esattamente com'era. Alla ricorrenza dei defunti manca meno di un mese e gli operatori dei servizi cimiteriali sono al lavoro da settimane per la pulizia in tutto il camposanto. La pulizia ordinaria è già cominciata da circa un mese e per l'anno prossimo, con la partenza dell'accordo quadro per la manutenzione del verde, verrà cancellata la criticità della mancanza di un sistema per l'innaffiatura nelle parti più significative anche se nel tempo non è mai mancata l'attenzione sia da parte dei tecnici che dei parenti dei defunti.

C.ALF

04/10/2018 16:57:11