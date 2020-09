Riprendono i conferimenti delle cresime

La Spezia - Dopo la lunga sospensione forzata provocata dal diffondersi della pandemia di Covid–19, possono finalmente riprendere le celebrazioni per il conferimento del sacramento della Cresima. La prima celebrazione, presieduta dal vescovo diocesano Luigi Ernesto Palletti, si terrà venerdì prossimo alle 17, nella parrocchia di San Francesco nel quartiere spezzino di Fossitermi. Il giorno (25 settembre) è quello nel quale prende il via la novena in vista della festa patronale in onore del santo di Assisi. Il vescovo sarà accolto dal parroco don Fabrizio Ferrari e dai fedeli. Nelle settimane successive la celebrazione della Cresima avrà luogo via via nelle altre parrocchie della diocesi, per ragazzi e ragazze che avevano già completato la preparazione. Nel frattempo, con il mese di settembre è anche ripreso il conferimento della Cresima alle persone adulte: il prossimo avrà luogo il primo sabato di ottobre, alla Spezia, nella cripta della cattedrale di Cristo Re. Intanto, in molte parrochie tornano anche le Messe di Prima Comunione, sospese anch’esse nei mesi scorsi a causa della pandemia.

Redazione

19/09/2020 19:25:24