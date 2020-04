- Altri cinque letti sono stati occupati nelle ultime 24 ore da pazienti affetti da coronavirus negli ospedali della provincia spezzina, ma sono sempre 10 quelli ricoverati nelle strutture complesse di Terapia intensiva del Sant'Andrea e del San Bartolomeo. Rispetto agli 86 ospedalizzati di ieri, infatti, il computo odierno sale a 91.Fanno da contraltare a questa brutta notizia, il calo dei casi positivi presenti sul territorio provinciale, scesi da 437 a 423 (-14), e quello delle persone in sorveglianza attiva scese da 421 a 419.A livello regionale i casi attualmente positivi sono 4.750, 37 più di ieri, e i test effettuati sino a oggi sono 33.007 (1.456 più di ieri). Scende di 6 unità il numero delle persone ospedalizzate nei nosocomi liguri (980 rispetto alle 986 di ieri), ma i pazienti in Terapia intensiva passano da 101 a 102. Sono cento meno di ieri i cittadini in sorveglianza attiva, scesi da 2.498 a 2.398.Sono clinicamente guariti (asintomatici positivi e domicilio) 1.254 (31 più di ieri) e i guariti con due test consecutivi negativi sono 962 (75 più di ieri). I deceduti dall'inizio dell'emergenza, infine, sono 955 (29 più di ieri).SAVONA - 714LA SPEZIA - 423IMPERIA - 894GENOVA - 2.712Altro/in fase di verifica 7TOTALE - 4.750ASL 1 - 165 (15)ASL 2 - 154 (12)Ospedale Policlinico San Martino - 200 (32)Ospedale Evangelico - 52 (5)Ospedale Galliera - 117 (5)Ospedale Gaslini - 2 (0)ASL 3 Villa Scassi - 140 (16)ASL 3 Gallino - 5 (0)ASL 3 Micone - 4 (0)ASL 4 Sestri Levante - 49 (7)ASL 4 Lavagna - 1 (0)ASL 5 - 91 (10)ASL 1 - 222ASL 2 - 935ASL 3 - 448ASL 4 - 374ASL 5 - 419Liguria - 2.398