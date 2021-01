Rifiuti ingombranti, nel weekend la raccolta passa da Buonviaggio e Piazza Brin

La Spezia - L'assessorato al Ciclo dei rifiuti del Comune della Spezia comunica che il servizio straordinario di raccolta degli ingombranti e R.A.E.E. (Rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche) svolto da Acam Ambiente S.p.A. si svolgerà:



Sabato 23 gennaio: via Buonviaggio angolo via Pozzuolo – parcheggio interno (ore 7.30 – 12)



Domenica 24 gennaio: piazza Brin, ossia via Firenze angolo via Roma ore 7.30 – 10) e via Corridoni angolo corso Cavour (ore 10 – 12.30)

REDAZIONE

21/01/2021 14:27:35