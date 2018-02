La Spezia - L’Assessorato al ciclo dei rifiuti comunica che, a partire da lunedì 19 fino a venerdì 23 febbraio, sarà allestito in Piazza del Bastione un gazebo informativo per illustrare ai cittadini le nuove modalità di conferimento dei rifiuti. Tutto questo in previsione del posizionamento delle isole zonali nel centro storico, per consentire agli spezzini un sistema di raccolta più efficiente e semplice. Gli orari di apertura del gazebo sono i seguenti: ore 9.00/12.00 e ore 14.00/18.00 Presso il Centro Allende si svolgeranno inoltre due incontri pubblici sul tema giovedì 22 febbraio alle ore 21.00 e venerdì 23 febbraio alle ore 18.00

Questo sito utilizza cookie, anche di terze parti, per offriti servizi in linea con le tue preferenze ed in alcuni casi per inviare messaggi pubblicitari. Chiudendo questo banner, scorrendo questa pagina, cliccando su un link o proseguendo la navigazione in altra maniera, acconsenti all’uso dei cookie. Se vuoi saperne di più o negare il consenso a tutti o ad alcuni cookie Clicca qui OK