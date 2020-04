Raccolta fondi a favore Infermieri vittime del Covid-19

- La Federazione nazionale degli infermieri, ha varato una campagna di sostegno agli infermieri vittime del Covid19, ma anche a favore di chi, fra i colleghi, ha contratto la malattia, ed ha avuto conseguenze, per l'attività svolta a favore dei malati di questa patologia, che ha sconvolto le vite di tutti. Ogni ordine provinciale degli infermieri, può aderire con una ''raccolta fondi dedicata'' che andrà nell'unico collettore, quindi, il denaro non verrà maneggiato a livello di uffici locale. Si possono inviare contributi fino al 31 dicembre 2020.Clicca qui per offrire un contributo dal territorio spezzino.