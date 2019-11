La Spezia - "La consueta classifica annuale di Italia Oggi che fotografa la qualità della vita nelle città italiane quest’anno ci ha regalato una buona notizia: La Spezia guadagna posizioni e si qualifica al 47esimo posto, prendendo in considerazioni diversi parametri che afferiscono, ovviamente, all’anno precedente, il 2018. Analizzando la classifica a disposizione, è molto facile sintetizzare i punti di forza del nostro territorio, indicatori che ci aiutano anche a dove focalizzare in modo più efficace la nostra attività amministrativa. Il vero salto di qualità rispetto alla classifica del 2018 lo abbiamo ottenuto nella sfera del tenore di vita cittadino: dalla posizione 57 siamo arrivati alla 24esima, unica città ligure dopo Genova". Così il sindaco Pierluigi Peracchini commenta i dati della qualità della vita 2019 rilasciati da Italia Oggi.



"Nella dimensione affari e lavoro - prosegue il primo cittadino - siamo saliti di tre posizioni rispetto alla classifica dello scorso anno, siamo al 57esimo posto, e credo che abbiamo grandi possibilità di ulteriore miglioramento con il grande investimento sulla formazione di oltre 3 milioni di euro di Regione Liguria grazie al presidente Toti, frutto dell’analisi del fabbisogno del territorio dell’assessorato allo Sviluppo economico. Sulla sfera istruzione, formazione, capitale umano, nello specifico, infatti, siamo ben alla 31esima posizione. Nonostante la particolare natura delle variabili demografiche, guadagniamo anche in questa sfera tre posizioni rispetto alla classifica 2018. Sul tempo libero rimaniamo al top nella 12esima posizione, mentre per quanto riguarda la sicurezza sociale abbiamo quest’anno risalito la china posizionandoci al 46esimo posto da quello dell’anno scorso che ci aveva fotografati per criminalità al 94esimo".



"Sono soddisfatto della fotografia della nostra città che emerge da questa classifica e che sancisce che siamo la prima città ligure in graduatoria. Abbiamo però la grande consapevolezza che una città come la nostra può ambire a scalare ulteriormente la classifica e ci impegneremo costantemente per migliorare ancora", conclude Peracchini.

22/11/2019 17:30:45