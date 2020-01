La Spezia - Da qualche tempo sono evidenti le difficoltà che riguardano il servizio di pulizie all'interno della stazione centrale della Spezia. E negli ultimi giorni la situazione è ulteriormente peggiorata, consegnando a spezzini e turisti scorci non propriamente invitanti: cartacce sparse sui marciapiede dei binari e cestini stracolmi sono ormai all'ordine del giorno.



Le ragioni di questi problemi vanno cercate nelle difficoltà che stanno vivendo le ditte che hanno ottenuto in appalto il servizio di pulizia e nella tipologia di bando al quale hanno partecipato, l'ormai tristemente noto appalto al massimo ribasso.

I lavoratori devono ancora percepire due mensilità e la tredicesima e da tempo è stato siglato un patto tra le aziende, i committenti (in diversa misura Rfi, Centostazioni e Trenitalia) e i sindacati per il subentro da parte di altre ditte. Nel frattempo le società del gruppo Ferrovie dello Stato si sono impegnate a trasferire direttamente ai dipendenti gli emolumenti che avrebbero dovuto versare alle imprese di pulizie, ma il meccanismo non ha funzionato per tutti e così alcuni hanno ricevuto i loro arretrati e altri no.



A patire questa condizione di incertezza sono 25/30 lavoratori che guardano all'incontro fissato per venerdì 17 gennaio con la speranza di veder mettere sul tavolo una soluzione concreta per il loro futuro lavorativo: ovvero un accordo per il subentro nello svolgimento del servizio da parte di una nuova impresa.

Una speranza che permetterebbe a una trentina di famiglie di affrontare meglio le spese quotidiane, le rate dei mutui, le rette scolastiche...

TH.D.L.

08/01/2020 21:45:49