La Spezia - Solo lunedì verranno sciolte le riserve su tutte le iniziative legate alla fiera di San Giuseppe. Mentre nel palazzo dei bottoni si ultimano le ultime ordinanze, è già confermata quella che vieterà l'alcol in vetro dopo le 21 durante la Notte bianca, parte tra gli spezzini la "totoscommessa" sui prodotti più strani che si potranno trovare tra un banchetto e l'altro.



Per farsi qualche idea, i consumatori più attenti prezsisi dallo zapping potranno già cogliere qualche suggerimento. CDS stila una top three dei possibili prodotti miracolosi, sempre accompagnati dallo slogan "visto in tv", che potrete trovare esposti e che vi garantiscono risultati eccellenti per la cura della casa e le magie in cucina.



La cucina è uno dei temi ricorrenti della Fiera si San Giuseppe ed è possibile che tra i prodotti proposti, oltre alla classica pentola di pietra, ci sia quella miracolosa antigraffio. Un prodotto a dir poco miracoloso che permette la fusione di un bicchiere di plastica senza che rimanga alcuna tossicità o traccia sul fondo.



Un altro miracolo che potreste trovare in fiera è una scopa, rotante e manuale paragonata ad un uragano per la forza con la quale riesce a pulire che, se dovesse essere confermato, potrebbe dare filo da torcere al mocho che si strizza da solo che da anni attira i consumatori.



Parlando sempre di casa e zona living arriva anche il copri divano che non si macchia. Avete un cane? Avete l'abitudine di rovesciare liquidi improbabili ovunque? Ecco niente di tutto questo potrà turbare la vostra serenità con il mitico copri divano in tre colori e letteralmente anti-tutto.



Ci saranno questi "miracoli" in fiera? Bisognerà aspettare il 17 di marzo per scoprirlo e voi lettori potrete toccarli con mano, tra un panino al lampredotto oppure alla porchetta magari sgranocchiando un brigidino. Sono invece già entrati nella walk of fame dei prodotti da fiera: il panno con l'estratto di bamboo, lo spremi agrumi tascabile e la pietra deodorante.

C.ALF

11/03/2018 19:40:47