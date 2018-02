La Spezia - Ritorna domenica mattina, l'atteso mercato domenicale a km zero in Piazza Brin con i suoi coloriti e diversificati stand che offrono sino alle ore 13.00, i prodotti del nostro territorio dal pane al miele dai funghi al vino, dai formaggi a naturalmente l'orto con la convenienza di costi contenuti a fronte di una qualità indiscussa. Il mercato domenicale di Piazza Brin si svolge con regolarità la prima e terza domenica di ogni mese e offre la possibilità ai residenti dell'Umbertino ma non solo di trovare sotto casa prelibatezze, tipicità e qualità a costi contenuti.

