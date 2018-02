La Spezia - Il servizio di Protezione Civile della Regione Liguria ha emanato Allerta gialla, il grado più basso, per possibili nevicate di lieve entità nelle zone costiere e di gelate sulle strade dalla mezzanotte alle 13 di domenica 25 febbraio. Il Centro Operativo di Protezione Civile del Comune della Spezia coglie l’occasione per ricordare le misure di autoprotezione e di limitare gli spostamenti. Sarà possibile seguire tutti gli aggiornamento sul sito: www.allertaliguria.gov.it.

