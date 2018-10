Porto rumoroso, a Levante scattano i rilievi di Arpal

La Spezia - Da lunedì prossimo Arpal, su 'spinta' del Comune della Spezia, darà il via a una campagna di rilevamento acustico appositamente pensata per i quartieri del Levante. L'agenzia impiegherà una stazione mobile collocata in Viale San Bartolomeo, in prossimità di Via Palmaria, per la durata di tre settimane. A comunicarlo è direttamente il sindaco del capoluogo Pierluigi Peracchini.



“Viste le numerose segnalazioni provenienti dai vari quartieri del Levante, in qualità di sindaco sono spesso intervenuto sulla questione dell’inquinamento acustico – dichiara Peracchini –. Ho da sempre sottolineato la responsabilità che rivesto nella tutela della salute dei miei cittadini, per questo ho lavorato con costanza, fin dall’inizio del mandato, per sensibilizzare le parti in causa e favorire una buona convivenza fra Città e porto commerciale".



E nella mattina di ieri, "alla luce di svariate comunicazioni che lamentavano un profondo disagio notturno", spiega il sindaco, è scattato l'intervento. "Alla richiesta di accertamenti, infatti - continua Peracchini -, il nostro Corpo di Polizia Municipale, che ringrazio per la sua celerità, ha provveduto a un sopralluogo dopo le ore 22 in viale S. Bartolomeo. Nella relazione del servizio di turno, si è evidenziato la percezione, a livello uditivo, di un rumore persistente e costante di sottofondo presumibilmente attribuibile ad apparati motori in funzione della nave attraccata al terminal. Non era la prima volta di un nostro intervento, e nonostante non rientri nelle specifiche competenze della Polizia Municipale, è stata interessata Arpal per accertamenti. A seguito di un loro coinvolgimento, poiché Arpal è dotata di una stazione mobile di rilevamento del rumore h24, abbiamo avuto la conferma che da lunedì prossimo ha inizio una campagna di rilevamento acustico appositamente dedicata, con impiego di stazione mobile nel viale S. Bartolomeo in prossimità di Via Palmaria per la durata di tre settimane".



Il sindaco chiude rivolgendo un ringraziamento "oltre che alla Polizia Municipale, anche ad Arpal per gli accertamenti i cui esiti vedremo nelle prossime settimane, e il mio auspicio è che questo possa condurre a migliori rapporti come buoni vicini di casa fra il porto e il quartiere".

REDAZIONE

12/10/2018 15:27:36