Polo universitario, un altro anno col segno più

La Spezia - Non accenna a calare il trend positivo che il Polo universitario spezzino ha imboccato negli ultimi anni. A dirlo sono i dati provvisori relativi alle iscrizioni e alle immatricolazioni per l'anno accademico 2018/2019. Le cifre sono indicative, in quanto per le lauree triennali gli studenti hanno tempo sino alla fine del mese di ottobre, mentre per i corsi magistrali il termine ultimo per iscriversi è fissato al 30 aprile.

La tendenza, però, è già chiara da giorni: le immatricolazioni crescono ancora. Una crescita che si spiega con l'unicità dell'offerta didattica del "G. Marconi", il tasso di occupazione dei laureati e, magari, la prospettiva di poter usufruire dall'autunno prossimo di una nuova sede all'interno dell'ex ospedale militare Falcomatà e dei laboratori in fase di completamento dentro le mura arsenalizie.



L'aumento delle iscrizioni rispetto a un anno fa riguarda quasi tutti i corsi di laurea e porta il totale (registrato il 26 settembre) a 246 iscritti al primo anno, in buona parte già trasformati in vere e proprie immatricolazioni. Alla fine del mese di settembre 2017 i nuovi iscritti erano 230: la crescita dunque è stata del 7 per cento.

E' ancora più sostenuto l'aumento degli iscritti totali ai corsi del Polo spezzino, segno che negli ultimi anni la ripresa delle iscrizioni è stata consistente, portando ad aver molti più ragazzi ai primi anni di corso rispetto a quelli che sono alla fine del ciclo formativo e consegnano il libretto. Un anno fa, infatti, le tabelle parlavano di un totale di 620 studenti, mentre una settimana fa il dato era salito a 739 studenti, per un aumento superiore al 19 per cento.

TH.D.L.

03/10/2018 19:25:10